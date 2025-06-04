Bakan Güler Brüksel'deki NATO Karargahını ziyaret etti

Bakan Güler, başkent Brüksel'de Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Brüksel Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mehmet Özgür Çakar ve NATO Türk Askerî Temsil Heyet (TMR) Başkanı Korgeneral Kemal Turan ve diğer yetkili personel tarafından karşılandı.