İnfaz paketi bugün Meclis'e sunulacak

TBMM
AK Parti, infaz düzenlemesiyle ilgili teklifi saat 15.00'te TBMM Başkanlığı'na sunacak.
AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili teklifi saat 15.00'te TBMM Başkanlığı'na sunacak.
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AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili teklifi saat 15.00'te TBMM Başkanlığı'na sunacak.
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