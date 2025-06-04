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Suriye'deki Türk askeri dönecek mi? Bakan Güler herkesin merak ettiği o soruyu cevapladı

Suriye'deki Türk askeri dönecek mi? Bakan Güler herkesin merak ettiği o soruyu cevapladı

Seda Ekinci
Seda Ekinci
14:144/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bakan Güler 'Suriye'deki Türk askeri dönecek mi?' sorusuna cevap verdi.
Bakan Güler 'Suriye'deki Türk askeri dönecek mi?' sorusuna cevap verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'deki askerlerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Suriye'deki Türk askerleri dönecek mi?" sorusuna cevap veren Bakan Güler, "Türkiye Suriye'deki askerlerinin durumunu terör tehdidi tamamen ortadan kalktığında, sınır güvenliği sağlandığında ve göçmenler güvenli şekilde geri döndüğünde yeniden değerlendirecek." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.


Suriye'deki Türk askeri dönecek mi?

Suriye'deki askerlerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, "Türkiye Suriye'deki askerlerinin durumunu terör tehdidi tamamen ortadan kalktığında, sınır güvenliği sağlandığında ve göçmenler güvenli şekilde geri döndüğünde yeniden değerlendirecek." ifadesini kullandı.


Güler açıklamasının devamında "Türkiye Suriye'ye askeri eğitim ve danışmanlık sağlıyor. Savunma kapasitesini güçlendiriyor. İsrail ile Suriye'de çatışmasızlık için teknik görüşmeler sürüyor. Ancak unutulmamalı ki çatışmasızlık mekanizması normalleşme anlamına gelmiyor." dedi.



#Yaşar Güler
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