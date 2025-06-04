Suriye'deki Türk askeri dönecek mi? Bakan Güler herkesin merak ettiği o soruyu cevapladı

Güler açıklamasının devamında "Türkiye Suriye'ye askeri eğitim ve danışmanlık sağlıyor. Savunma kapasitesini güçlendiriyor. İsrail ile Suriye'de çatışmasızlık için teknik görüşmeler sürüyor. Ancak unutulmamalı ki çatışmasızlık mekanizması normalleşme anlamına gelmiyor." dedi.