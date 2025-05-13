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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Güler'i kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Güler'i kabul etti

09:3213/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
AA
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Azerbaycan'da
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Azerbaycan'da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti. Görüşmede, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da yer aldı. Güler, kabulde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakan Güler'i makamında kabul etti.

Görüşmede, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da yer aldı. Güler, kabulde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti.



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