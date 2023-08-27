Bakan Güler Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin ve Türkiye'nin ilerleyen yıllarda sadece bölgede değil global olarak da daha önemli rol oynayacağını belirtti. Aliyev "Hem global konularda hem de bölgemizde Türkiye'nin rolü çok önemlidir. Türkiye, istikrar sağlayıcı rol oynuyor. Türkiye'nin politikası, bölgesel istikrar ve güvenliğin temin edilmesine yöneliktir ve Azerbaycan bu politikayı takdir etmektedir. Azerbaycan ve Türkiye önümüzdeki yıllarda sadece bölgede değil global olarak daha önemli rol oynayacaktır" dedi.