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Dünya

Bakan Güler Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri eğitim işbirliği ile savunma sanayi konularındaki çalışmalar ele alındı.

12:14 . 27/08/2023 Pazar
AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler- Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler- Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Bakan Güler, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Güler, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.


Kabulde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Güler, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri eğitim işbirliği ile savunma sanayi konularındaki gelişmelere ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da hazır bulundu.




#Milli Savunma Bakanlığı
#İlham Aliyev
#Azerbaycan
#Bakü
#Yaşar Güler
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