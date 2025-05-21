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BAE İsrail ile Gazze'ye acil insani yardım ulaştırma konusunda anlaştı

BAE İsrail ile Gazze'ye acil insani yardım ulaştırma konusunda anlaştı

00:1121/05/2025, الأربعاء
IHA
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BAE ile İsrail arasında gerçekleşen telefon görüşmesi sonrası Gazze'ye 15 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak yardım girişi konusunda anlaşma yapıldı.
BAE ile İsrail arasında gerçekleşen telefon görüşmesi sonrası Gazze'ye 15 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak yardım girişi konusunda anlaşma yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Gazze Şeridi'ne acil insani yardım ulaştırılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile BAE'den Gazze Şeridi'ne acil insanı yardım ulaştırılması konusunda anlaştı.


İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ile BAE'den Gazze Şeridi'ne acil insanı yardım ulaştırılması konusunda anlaştı. BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar arasında gerçekleşen telefon görüşmenin ardından söz konusu anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Soykırımcı İsrail, Gazze'ye 93 yardım tırının girişine izin verdi.

15 Bin kişinin gıda ihtiyacı karşılanacak

Acil insanı yardımlar ile ilk aşamada Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 15 bin sivilin gıda ihtiyacının karşılanacağı ifade edilerek, yardımlar kapsamında Gazze'deki fırınların çalışmasının sağlanacağı aktarıldı. Temel ihtiyaçların yanı sıra bebek bakımı için gereken kritik malzemelerin de sağlanacağı ifade edildi.

Al Nahyan'ın görüşmede, Filistinlilere insani ve tıbbi yardımın, acil, sürdürülebilir, güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasının önemini teyit ettiği aktarıldı. Al Nahyan ve Sa'ar'ın görüşmede, insani ateşkesin yeniden başlatılması, ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları da ele aldıkları açıklandı.



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