Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Avusturya'dan İsrail'e rest: Gazze Filistin toprağıdır

Avusturya'dan İsrail'e rest: Gazze Filistin toprağıdır

16:4020/05/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Avusturya Başbakanlık Ofisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal edeceklerine ilişkin açıklamasına yönelik, "Uluslararası hukuk açıktır. Gazze, Filistin toprağı olarak kalmalıdır. Zorla yurdundan çıkarılma kabul edilemez." eleştirisinde bulundu.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker'ın İsrail Başbakanı Netanyahu​​​​​​​ ile bugün gerçekleştireceği telefon görüşmesi öncesinde Başbakanlık Ofisinden görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.


"Kabul edilemez"


Açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal edeceklerine ilişkin sözleri eleştirilerek
, "Uluslararası hukuk açıktır. Gazze, Filistin toprağı olarak kalmalıdır. Zorla yurdundan çıkarılma kabul edilemez."
ifadeleri kullanıldı.

  • Hamas'ın gelecekte Gazze'nin yönetiminde yer almaması gerektiği kaydedilen açıklamada, gerçekçi, uluslararası hukuka uygun, uluslararası toplum ve Filistin yönetiminin katılımıyla bir çözüm bulunmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, "Nihai olarak ateşkese dönmek zorundayız, her iki taraftan da çok sayıda sivil kurban verildi." ifadesine yer verilirken, Gazze halkının uluslararası yardımlara tam erişim sağlaması gerektiği vurgulandı.




#Avusturya
#Gazze Filistin toprağı
#israil
#Netanyahu
#Stocker
#Viyana
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Konut piyasasında Ankara rüzgarı: Fiyat artışında liderlik el değiştirdi