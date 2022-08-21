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MARDİN

Bakan Soylu: Kaza ile ilgili iki gözaltımız var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’in Derik ilçesinde meydana gelen kaza yerinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, 20 kişinin öldüğü kazada iki gözaltı olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Soylu: Kaza ile ilgili iki gözaltımız var
Bakan Soylu: Kaza ile ilgili iki gözaltımız var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Derik ilçesinde meydana gelen kaza yerinde incelemelerden bulunduktan sonra olaya ve sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, ülkenin Ardahan’dan Edirne’ye kadar hem yası, hem de acısının Derik’te olduğunu ifade etti.


Gaziantep’te elim, acı bir trafik kazası olduğunu anımsatan Bakan Soylu, “Gün boyu onun acısıyla ıstırap içinde olurken akşamüstü Derik’ten böyle bir haber aldık. İki TIR'ın sebebiyet verdiği kazada şu ana kadar 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. 26 yaralımız var. Yaralılarımıza Cenabı Allah’tan şifa diliyorum. Olay bütün yönleriyle birlikte savcılığımızca soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her ne ise bütün süreç tetkik edilecektir. Kolluk güçlerimizde bu konuda çaba içerisindedirler” dedi.

İKİ GÖZALTI VAR

İnsanın boğazı düğümlediğini dile getiren Bakan Soylu, “Bir trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine insanın söyleyeceği sözü kalmıyor. Devletimizin bütün imkan ve kabiliyetliyle kazazedemizin ve ailelerimizin yanındayız. Bizde sabaha kadar burada hem kazaya sebebiyet veren sürecin nasıl olduğunu, hem de bu konuda kimin ihmali varsa tüm tespitleri, Emniyet Genel Müdürümüz, Valimiz ve buradaki arkadaşlarımızla birlikte bu değerlendirmeleri yapmış olacağız. Bir önceki kazayla ilgili bir polisimiz hayatını kaybederek şehit oldu. İki yaralı hastanedeler, iki gözaltımız var. İki şoför” ifadelerinde bulundu.

Mardin'deki kaza felaketinin boyutunu gösteren kareler
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Türkiye bugün üst üste gerçekleşen kazaları konuşuyor.<br><br>Bugün ilk olarak sabah saatlerinde Gaziantep'te 16 kişinin ölümüne sebebiyet veren kazayla uyanan Türkiye ardından ikinci bir kaza haberiyle şoke oldu.
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Mardin’in Derik ilçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.<br><br>
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Ortalık savaş alanına döndü<br>Bu sırada Mardin-Derik kara yolundan hızla gelen bir tır kazaya müdahale edenlere çarptı. Kazada can pazarı yaşandı.
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İki kazada toplamda 35 kişi yaşamını yitirdi<br><br>Kazada, her geçen zaman diliminde ölü sayısı arttı. Olayda, edinilen son bilgilere göre aralarında çocuklarında olduğu 19 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.
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Mardin'deki kaza felaketinin boyutunu gösteren kareler
Türkiye bugün gerçekleşen iki kaza haberiyle büyük bir üzüntü içerisinde. Gaziantep ve Mardin'de gerçekleşen kazalarda 35 vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda vatandaşımız da ağır yaralandı. İşte Mardin'deki kaza felaketinin boyutunu gösteren kareler...

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı var
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Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
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Başka bir göreve giderken kazayı görüp, yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de hayatını kaybetti.
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Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda, bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına yolcu otobüsü çarparak devrildi.
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Gaziantep Valisi Davut Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “TAG Otoyolu Gaziantep- Nizip Arası 20. km’de otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 16 vatandaşımız vefat etmiş, 21 vatandaşımız yaralanmıştır” dedi.
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Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
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Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
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Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
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Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
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Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
Title
Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
Title
Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
Title
Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
Title
Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
Title
Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
Title
Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
Title
Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
Title
Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
Title
Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
Title
Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
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Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
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Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
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Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
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Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
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Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı var
Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep- Nizip Otoyolu'nda meydana gelen kazada, 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin de yaralandığını açıkladı. Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.


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