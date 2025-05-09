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Bakan Tunç: Rümeysa'nın serbest bırakılması kamu vicdanını rahatlatmıştır

Bakan Tunç: Rümeysa'nın serbest bırakılması kamu vicdanını rahatlatmıştır

23:519/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
DHA
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'de doktora eğitimi alan Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Türk öğrencimiz Rümeysa Öztürk'ün, görülen davada serbest bırakılmasına yönelik karar verilmesi kamu vicdanını rahatlatan olumlu bir gelişmedir." İfadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrencimiz Rümeysa Öztürk'ün, görülen davada serbest bırakılmasına yönelik karar verilmesi kamu vicdanını rahatlatan olumlu bir gelişmedir. Rümeysa kardeşimizin özgürlüğüne yeniden kavuşacak olması, temel insan hakları ve ifade özgürlüğü açısından son derece önemlidir."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
"Bu süreç, bir bireyin inancı ve Filistin'e verdiği destek gerekçe gösterilerek yargılanmasının asla kabul edilemeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Rümeysa kardeşimizin uğradığı haksızlık gibi demokratik değerlerle bağdaşmayan uygulamalara, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, İslamofobiye, çifte standarda hiçbir şekilde tolerans gösterilmemelidir. Adalet Bakanlığı olarak ilk andan itibaren Rümeysa kardeşimizin gerek diplomatik, gerekse hukuki anlamda destekçisi olduk. Adalet müşavirlerimiz tarafından duruşmalar bizzat takip edildi. Daima yanında olduğumuz Rümeysa kardeşime ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"
ifadelerini kullandı.
Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınma anı.


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#Rümeysa Öztürk
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