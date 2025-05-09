Rümeysa Öztürk bugün hakim karşısına çıkıyor

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde Fulbright burslusu olarak doktora yapan Öztürk'ün yaklaşık 6 haftadır gözaltında tutulduğu Louisiana'dan Vermont'a nakledilmesine ilişkin ABD hükümetinin yaptığı itiraz, New York'taki mahkeme tarafından reddedildi.









Temyiz heyetinde yer alan yargıçlar, ABD Adalet Bakanlığından, Vermont Federal Bölge Mahkemesi'nin verdiği nakil kararına uymasını istedi.

Mahkeme, Öztürk'ün en geç 14 Mayıs'a kadar Vermont'taki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne (ICE) ait bir gözaltı merkezine nakledilmesine karar verdi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) Direktör Yardımcısı Esha Bhandari, kararla ilgili yaptığı açıklamada, “Hiç kimse siyasi görüşleri nedeniyle tutuklanmamalı. Rümeysa Öztürk'ün gözaltında geçirdiği her gün fazladır." ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün tutukluluğuna itirazı ve kefaletle serbest bırakılması talebi, 9 Mayıs'ta Vermont'taki federal mahkemede yapılacak duruşmada değerlendirilecek.

Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınması

Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı Massachusetts'te arkadaşlarıyla iftara giderken, yüzleri maskeli altı ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rubio, "Hamas destekçisi" olarak nitelediği ve İsrail karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdüğü 300'den fazla yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini bildirmişti. ABD'li federal yargıç Denise Casper, Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı geçici durdurma kararı vermişti. Öztürk'ün öğrenim gördüğü Tufts Üniversitesi de öğrencisinin serbest bırakılmasını talep etmişti.











