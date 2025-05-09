ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.
Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince gözaltına alındığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.
Avukat Luna Droubi ise 15 Nisan'da, 10 yıldır yasal oturma izni bulunan Filistinli müvekkili Mohsen Mahdawi'nin vatandaşlık işlemlerinin son aşaması için Vermont eyaletinde gittiği göçmenlik ofisinde statüsünün iptal edilerek gözaltına alındığını açıklamıştı.
Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
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