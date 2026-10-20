Anasayfa
Dünya
Amerika
New York borsası güne karışık başladı: Teknoloji hisselerinde düşüş

New York borsası güne karışık başladı: Teknoloji hisselerinde düşüş

17:36, 20/10/2026, Salı
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
New York borsası güne karışık başladı: Teknoloji hisselerinde düşüş
ABD borsalarında yapay zeka baskısı

New York borsası, yapay zeka bağlantılı hisselerde yeniden artan satış baskısı ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle güne karışık seyirle başladı. Çip şirketlerinin hisselerinde düşüş öne çıkarken yatırımcılar, yoğunlaşan bilanço sezonunu ve Orta Doğu'daki gelişmeleri takip ediyor.

Açılışta Dow Jones endeksi 51.959,21 puan civarında yatay seyretti.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 azalışla 7.679,01 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,37 düşüşle 26.332,92 puana geriledi.

Dün yaşanan toparlanmanın ardından yapay zeka bağlantılı hisselerde yeniden görülen zayıflıkla pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Çip hisselerindeki düşüş öne çıkarken Micron Technology'nin hisseleri yüzde 2'nin, Advanced Micro Devices (AMD) ile Intel'in hisseleri yüzde 1'in üzerinde geriledi.

Güney Kore merkezli yapay zeka altyapı şirketi Elice'in halka arzının ardından borsadaki ilk işlem gününde yüzde 30'dan fazla değer kaybetmesi, teknoloji hisselerine yönelik yatırımcı algısını olumsuz etkiledi.

ABD'de bu hafta yoğunlaşan bilanço sezonu yatırımcıların odağında bulunurken, SpaceX ve Netflix'in bugün piyasa kapanışının ardından açıklayacağı finansal sonuçlar yakından takip edilecek.

Şirketlerin finansal sonuçları hisse fiyatları üzerinde etkili oluyor. General Motors'un hisseleri üçüncü çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.

Öte yandan, Orta Doğu'daki gerilim ve enerji altyapısına yönelik saldırılar arz endişelerini canlı tutarken petrol fiyatları yükseldi.

Tahvil faizlerindeki hareketler de izlenirken ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise yüzde 5,10 seviyesine geriledi.


Küresel piyasalar jeopolitik risklerin etkisiyle negatif seyrediyor
Ekonomi
Küresel piyasalar jeopolitik risklerin etkisiyle negatif seyrediyor
Otomotiv devinin sıfır zam planı gündem oldu: Binlerce çalışanı etkileyecek
Ekonomi
Otomotiv devinin sıfır zam planı gündem oldu: Binlerce çalışanı etkileyecek
Çin ekonomisinde savaş etkisi: Büyüme hız kesti
Ekonomi
Çin ekonomisinde savaş etkisi: Büyüme hız kesti

Başlıklar :açılışNew York Borsasıteknoloji hisseleri
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026