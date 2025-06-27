Bir ilimizde daha ormanlık alana girişler yasaklandı: Valilik kararı duyurdu

"Orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere 1 Temmuz-30 Eylül'de her gün ve 24 saat boyunca anız, bağ bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Anız veya bağ-bahçe artığı ot, dal vb. yakanlarla ilgili olarak Orman İşletme Müdürlüğü veya ilgili kurumlar tarafından idari para cezası uygulanacaktır. Muhtarlar, ormana giriş ve çıkışları takip ederek şüpheli şahısları 112 Acil Çağrı Merkezi vasıtası ile Orman Bölge Müdürlüğü, İşletme Müdürlükleri, İşletme Şefliklerine bildireceklerdir"