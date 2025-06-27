Zonguldak Valiliği 30 Eylül'e kadar ormanlara girişleri yasakladı

Zonguldak Valiliği tarafından yayımlanan karar metninde, sıcak hava, kuruyan bitki örtüsü ve insan kaynaklı ihmal ve dikkatsizliklerin yangın riskini artırdığına dikkat çekilerek, "Zonguldak İli orman yangınlarıyla mücadele kapsamında; İl sınırları içerisinde ormanlara girişler, 6831 sayılı Orman Kanunun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca, çıkabilecek orman yangınlarının önlenmesi ve özellikle anızların yakılma riski de göz önüne alındığında 1 Temmuz 2025 - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Görevliler ve izin almak/izinli olmak şartıyla arıcılar ve çobanların orman alanlarına girişine izin verilecektir. Zonguldak ili ve ilçelerinde bulunan orman parkları/tabiat parkı/millet ormanı/kent ormanı dışında 1 Temmuz 2025 - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında mangal/semaver/ateş yakılması, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı faaliyetler ile çadırlı kamp yapılması yasaklanmıştır" denildi.

Sadece görevli personel ile izinli arıcı ve çobanlara ormanlık alanlara giriş izni verilecek. Yasaklama kararının uygulanması, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlükleri tarafından sağlanacak.

Ancak bazı orman parkları ve tabiat alanlarında kontrollü girişler ve belirli şartlarda kullanımlar serbest bırakıldı. Bunlar arasında Çaycuma Pehlivanlar, Devrek Bostandüzü, Ereğli Soğanlı Tarla ve Zonguldak Millet Ormanı gibi bölgeler yer aldı. Bu alanlarda dahi mangal, semaver veya açık ateş yakmak, çadır kurmak ve ATV, motosiklet gibi araçlarla sportif faaliyetlerde bulunmak yasaklandı.

Anız yakmak, havai fişek kullanmak ve izinsiz etkinlikler yasak

1 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında orman içi, ormana bitişik ya da yakın tüm köy ve mahallelerde anız, dal, ot ve benzeri bitki artıklarının yakılması yasaklandı. Ayrıca düğün gibi organizasyonlarda havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımı da yasak kapsamına alındı.

Orman yangınlarının önlenmesine yönelik olarak il genelinde denetimler artırılacak. Jandarma ve orman muhafaza ekipleri, piknik alanlarında gezici gözetleme yapacak ve vatandaşlara ateş yakmamaları konusunda uyarıda bulunacak. Muhtarların ise şüpheli kişi ve faaliyetleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi istendi.

Kararlara uymayanlara yasal işlem uygulanacak

Valilik açıklamasında, alınan yasak ve tedbir kararlarına uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal işlem yapılacağı uyarısı yapıldı.