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Bursa'da orman yangını: Patlama sesleri duyuldu

Bursa'da orman yangını: Patlama sesleri duyuldu

13:3626/06/2025, الخميس
G: 26/06/2025, الخميس
DHA
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Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangında, enerji hattı nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi, bölgedeki enerji akışının kesildiği öğrenildi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi’ndeki ormanda çıktı.


Yangına müdahale için Bursa'dan takviye ekip istenirken, Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.



Alevlere 2 helikopter, 14 arazöz, 3 su tankeri ve 92 personel ile müdahale ediliyor.



PATLAMALAR KAMERADA


Bursa’nın Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi’ndeki ormanda çıkan yangında, enerji hattı nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, bölgedeki enerji akışının kesildiği öğrenildi.




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