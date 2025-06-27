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Sakarya'da orman yangını: Çok sayıda ekip seferber oldu

Sakarya'da orman yangını: Çok sayıda ekip seferber oldu

12:2127/06/2025, Cuma
AA
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Sakarya'da ormanlık alanda yangın çıktı
Sakarya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Ekipler, yangını söndürmek için helikopter desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.


Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen yangın çıktı.


İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.


Ekipler, yangını söndürmek için helikopter desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.



#orman yangını
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