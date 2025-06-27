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Antalya'nın 3 ilçesinde orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor

Antalya'nın 3 ilçesinde orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor

09:2427/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
DHA
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Havadan ve karadan müdahale ediyor.
Havadan ve karadan müdahale ediyor.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü. İlçenin Kumköy Mahallesi'nde de sabah saatlerinde başka bir orman yangını daha çıktı. Bu yangın da ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Aksu'daki yangınlarla ilgili soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi Mahallesi'nin Kızılalan mevkisi ile Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde, sabah saatlerinde orman yangını çıktı. İhbarlar üzerine her iki bölgeye çok sayıda söndürme ekibi ve hava müdahale araçları yönlendirildi.

Alanya'daki yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçi, Aksu'daki yangına ise 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçiyle müdahaleye başlandı. Yangınların çıktığı iki bölgede de rüzgarın etkili olduğu belirtildi.

Her iki noktada ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.


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