İzmir'deki çöp dağında çıkan yangın zorlukla söndürüldü

Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi 6138 Sokak'ta saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ayakkabıcılar Sitesi'nde biriken çöplerin tutuşması sonucu bölgeden alevler ve dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Ayakkabıcılar Sitesi'nde biriken çöplerin tutuşması sonucu bölgeden alevler ve dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Can kaybı veya yaralanmanın meydana gelmediği yangında, park halindeki bir otomobil ve bir motosiklette maddi hasar oluştu. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.