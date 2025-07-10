Dağ sarımsağı yok olma tehdidi altında: Toplamanın cezası 557 bin lira

Sadece Tunceli bölgesinde yetişen endemik bir tür olan tescilli dağ sarımsağı (allium tuncelianum) gerek ticari amaçla satılması, gerekse doğadan bilinçsiz ve zamansız toplanması nedeniyle tehdit altında bulunuyor. Kültüre alınması konusunda projelerin yapıldığı sarımsağı toplamanın ve satışını yapmanın 557 bin lira cezası olduğunu belirten yetkililer, bu konuda vatandaşları uyardı.