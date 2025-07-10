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Dağ sarımsağı yok olma tehdidi altında: Toplamanın cezası 557 bin lira

Dağ sarımsağı yok olma tehdidi altında: Toplamanın cezası 557 bin lira

12:3110/07/2025, Perşembe
IHA
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Kültüre alınması konusunda projelerin yapıldığı sarımsağı toplamanın ve satışını yapmanın 557 bin lira cezası olduğunu belirten yetkililer, bu konuda vatandaşları uyardı.
Kültüre alınması konusunda projelerin yapıldığı sarımsağı toplamanın ve satışını yapmanın 557 bin lira cezası olduğunu belirten yetkililer, bu konuda vatandaşları uyardı.

Tunceli'nin coğrafi işaret tescilli dağ sarımsağı, bilinçsiz toplanması nedeniyle tehdit altında bulunuyor. Sarımsağı toplayanlara 557 bin lira ceza verilecek.

Sadece Tunceli bölgesinde yetişen endemik bir tür olan tescilli dağ sarımsağı (allium tuncelianum) gerek ticari amaçla satılması, gerekse doğadan bilinçsiz ve zamansız toplanması nedeniyle tehdit altında bulunuyor. Kültüre alınması konusunda projelerin yapıldığı sarımsağı toplamanın ve satışını yapmanın 557 bin lira cezası olduğunu belirten yetkililer, bu konuda vatandaşları uyardı.

Yetkililer, bu tür durumlarda başta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumlara ihbarda bulunulması gerektiğini dile getirdi.

#Tunceli
#Sarımsak
#Allium tuncelianum
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