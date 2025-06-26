Tunceli'de görüldü: Zarar vermenin cezası 557 bin TL

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir vatandaş tarafından nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan geyik böceği görüntülendi.

Literatürde (Lucanus Cervus) ismiyle bilinen geyik böceğini bir süre görüntüleyen vatandaş daha sonra bölgeden ayrılırken yetkililer böceği öldüren ya da doğadan alan kişilere 557 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulandığını belirtti.