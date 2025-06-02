Büyüklüğü ve sıra dışı görünümüyle dikkat çeken gergedan böceği, köyde kısa sürede ilgi odağı oldu. Böceği ilk fark eden köy sakinlerinden Hamit Arslan, "Bahçede olduğumuz sırada yerde hareket eden garip bir şey gördük. Yanına yaklaştığımızda daha önce hiç görmediğimiz bu böcekle karşılaştık. Hemen cep telefonlarımızla görüntüledik. Ve daha sonra yaptığımız araştırmalarla böceğin türüne nadir karşılaşılan gergedan böceği olduğunu anladık" dedi.