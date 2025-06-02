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Adıyaman'da gergedan böceği görüldü: Büyüklüğü ve sıra dışı görünümüyle dikkat çekiyor

Adıyaman'da gergedan böceği görüldü: Büyüklüğü ve sıra dışı görünümüyle dikkat çekiyor

13:302/06/2025, Pazartesi
IHA
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Büyükkavaklı köyünde nadir görülen bir canlı olan gergedan böceği görüntülendi.
Büyükkavaklı köyünde nadir görülen bir canlı olan gergedan böceği görüntülendi.

Adıyaman'da, nadir görülen gergedan böceği görüntülendi. Köy sakinlerinden bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla kayıt altına aldıkları böceği şaşkınlıkla izledi.

Adıyaman merkeze bağlı Büyükkavaklı köyünde nadir görülen bir canlı olan gergedan böceği görüntülendi. Köy sakinlerinden bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla kayıt altına aldıkları böceği şaşkınlıkla izledi.

Büyüklüğü ve sıra dışı görünümüyle dikkat çeken gergedan böceği, köyde kısa sürede ilgi odağı oldu. Böceği ilk fark eden köy sakinlerinden Hamit Arslan, "Bahçede olduğumuz sırada yerde hareket eden garip bir şey gördük. Yanına yaklaştığımızda daha önce hiç görmediğimiz bu böcekle karşılaştık. Hemen cep telefonlarımızla görüntüledik. Ve daha sonra yaptığımız araştırmalarla böceğin türüne nadir karşılaşılan gergedan böceği olduğunu anladık" dedi.

Gergedan böceklerinin, genellikle tropik ve subtropik iklimlerde yaşasa da zaman zaman Türkiye'nin bazı bölgelerinde de görüldüğü nadir bulunmaları ve doğal denge açısından önemli bir yere sahip olmaları nedeniyle koruma altında bulundukları öğrenildi.

#Adıyaman
#Hamit Arslan
#Gergedan böceği
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