Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor: Halalbooking'den deprem bölgesi Kahramanmaraş'a okul hediyesi

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin ardından büyük hasar gören eğitim altyapısının yeniden inşası için önemli bir adım atıldı. Bu kapsamda başlatılan 200 bin avroluk okul inşasının temeli atıldı.





16 Mayıs 2025'te gerçekleşen törenle; Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kayabaşı mahallesinde 3.050 metrekare alana sahip iki katlı, 16 derslikli bir ilkokulun inşasına başlandı.









YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE AÇILMASI PLANLANIYOR





Eylül 2025’te açılması planlanan okulda eğitim görmeyi bekleyen 200 öğrenci de törende yer aldı. Halalbooking müşterilerinin bağışlarıyla ve şirketin kendi katkılarıyla eşleştirilen fonlar sayesinde hayata geçirilen proje, depremin yaralarını sarmayı hedefliyor.





Törende konuşan Ufuk Seçgin, "Bu korkunç deprem felaketini duyar duymaz bir şeyler yapmamız gerektiğine karar verdik. Müşterilerimizin cömertliği ve Islamic Relief’in yoğun çalışmaları sayesinde, bugün çocukların ve ailelerinin yaşamlarını iyileştirme yolunda önemli bir adım attık. Bölge halkı ve yöneticilerle bir araya gelmek, onların deneyimlerini dinlemek benim için çok anlamlıydı. Bu projeye verdikleri destek için minnettarız." şeklinde konuştu.

Islamic Relief Kurucusu Dr. Hany El Banna, törene katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti ve eğitimin toplumsal önemi ve inşa edici rolünü vurguladı. Dr. Banna, 1984 yılında, Sudan'ı gördükten sonra bu kuruluşu kurmaya karar verdiklerini ve bu kuruşun 9 yaşında bir çocuğun verdiği 20 kuruşla kurulduğunu anlattı. Başlattıkları iyilik ruhun karşılık bulduğunu söyleyen Dr. Banna, günümüzde Islamic Relief'in dünyanın pek çok yerinde projeler hayata geçirdiğini belirtti.









Islamic Relief İngiltere Başkan Yardımcısı Zia Salik ise "Islamic Relief, en başından beri burada toplumu destekliyor ve ailelerin hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı oluyor." dedi.





Törene, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, milletvekili Dr. Tuba Köksal, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Kültür ve Turizm Müdürü Harun Dedeoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Önder Erdem Gökşen’in yanı sıra Halalbooking Kurucu Ortağı ve Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Ufuk Seçgin, Islamic Relief Kurucusu Dr. Hany El Banna, Islamic Relief İngiltere Başkan Yardımcısı Zia Salik ve Islamic Relief Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Programlar Müdürü Saqib Babar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış İlişkiler Müdürü Kehriban Parspamcı katıldı.







