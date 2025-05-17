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AFAD detayları duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

AFAD detayları duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

22:2117/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Merkez üssü Göksun olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Merkez üssü Göksun olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 22.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 7.01 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem paniğe neden oldu.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Richter ölçeğine göre saat 22.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 22.05'te 4 büyüklüğünde, 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, sosyal medya hesabından açıklama yapan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, “Göksun İlçemizde 4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun dedi.




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