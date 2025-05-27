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Diyarbakır'da firari buzağı 9 ay sonra sahibine teslim edildi

Diyarbakır'da firari buzağı 9 ay sonra sahibine teslim edildi

14:4227/05/2025, Salı
IHA
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O günden itibaren yakalama çalışması yapan sahibi Sıdıka Kut (85) ve yakınları, firari buzağıyı yakalayamamıştı.
O günden itibaren yakalama çalışması yapan sahibi Sıdıka Kut (85) ve yakınları, firari buzağıyı yakalayamamıştı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ahırın yıkılmasıyla korkup kaçan buzağı, 9 ay sonra sahibine teslim edildi.

Merkez Sur ilçesinin kırsal Erimli Mahallesi'nde 2024 yılı temmuz ayında doğup eylül ayında ahırın yıkılması esnasında korku ve panik geçiren buzağı, çevresindekileri tekmeleyip kaçtı. O günden itibaren yakalama çalışması yapan sahibi Sıdıka Kut (85) ve yakınları, firari buzağıyı yakalayamamıştı.

Firari buzağı, geçtiğimiz günlerde Güzelköy Mahallede başka bir köylünün hayvanlarının içine karışarak ahıra girdi. Buzağı, daha sonra bayıltılarak sahibine teslim edildi.

Erimli Mahallesi sakinlerinden Ramazan Kaya, 9 aydır hayvanın kayıp olduğuna değinerek, "Firar etmişti, yabanileşmiş. Güzelköy'e kaçmış. Hayvanların içine karışmış ve ahıra kadar giriyor. Komşu köydeki hayvan sahibi bildirdi, biz gittik hayvanı aldık getirdik. Tabii uyuşturarak getirdik, hiç kolay olmadı. Bildiğim kadarıyla şu anda bir şey yemiyor. Ne su içiyor ne de yem yiyor. Tam yabani olmuş. Sahibi bile yaklaşamıyor" dedi.

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