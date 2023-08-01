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Enkazdan çıkarılan demirler yeniden ekonomiye kazandırılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde birçok binanın hasar almasına neden olmuştu. Deprem bölgesinde enkazlardan çıkarılan demirler, Hatay’da bulunan demir çelik fabrikalarında işlenerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

09:36 . 1/08/2023 Salı
IHA
Enkazdan çıkarılanlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor

Enkazdan çıkarılanlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor

Deprem bölgesinde enkazlardan çıkarılan demirler, Hatay’da bulunan demir çelik fabrikalarında işlenerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde birçok binanın hasar almasına neden olmuştu. Deprem bölgesinde hasarlı binaların yıkımı ekiplerin çalışmalarıyla aralıksız devam ediyor. Enkazdan çıkarılan demirler Hatay’ın Payas ilçesinde bulunan demir çelik fabrikalarında işlenerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Yoğunluk nedeniyle fabrika önlerinde demir yüklü tırlar sırada bekliyor.
“Fabrikalarda çok fazla yoğunluk var”
Kahramanmaraş’tan dönüşüm için demir getirdiğini dile getiren Mahmut Karabudak, “Kahramanmaraş’tan geldik. Depremden dolayı yıkılan inşaatlardan sökülen demirler bunlar. Fabrikalarda çok fazla yoğunluk var. Bizde ekiplerin enkazlardan çıkardıkları demirleri fabrikaya getiriyoruz” dedi. Yıkılan binalardan çıkarılan demirleri getirdiklerini dile getiren Aykut Gölge, “Hatay’dan geliyorum. Yıkılan binalardan demir getiriyoruz. Fabrikaya getiriyoruz buradan dönüştürülerek yeniden çıkıyor. Fabrikaların önünde bekliyoruz. Yoğunluk var ben dün akşam geldim” şeklinde konuştu.


#enkaz
#deprem
#yoğunluk
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