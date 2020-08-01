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Gündem Eskişehirde kurbanlıklar elde kaldı, fiyatlar düştü Besiciler zararına satış yapmak zorunda kaldı
ESKİŞEHİR

Eskişehir haberleri: Eskişehir'de kurbanlıklar elde kaldı, fiyatlar düştü: Besiciler zararına satış yapmak zorunda kaldı

Eskişehir'de kurbanlıklar elde kaldı, fiyatlar düştü: Besiciler zararına satış yapmak zorunda kaldı

Eskişehir'de hayvan pazarında koronavirüs nedeniyle alıcı bulamayan besiciler, fiyatları düşürmek zorunda kaldı. Bin 300 TL olan küçükbaş kurbanlıklar, bayramın 2'nci gününde 900 TL'den satılmaya başladı. Kurban pazarında küçükbaş hayvan satan Yusuf Derici, "Hastalıktan dolayı mı yoksa millette para mı yok? Bu yıl böyle. Hayvanı bin TL'ye aldım, bin liraya vereceğim. 78 hayvanımdan 6 tane kaldı. Satış oldu ama geçen seneki gibi değil. Fiyatlar düştü. Neden oldu bilemiyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kurban pazarında hayvanların fiyatları düştü.
Kurban pazarında hayvanların fiyatları düştü.

Eskişehir- Sarıcakaya yolunda kurulan hayvan pazarında pandemi süreci nedeniyle büyük sessizlik yaşanıyor. Yaklaşık 10 gündür açık olan pazarda besiciler, alıcı bulmakta güçlük çekti. Büyükbaş üreticileri satamadıkları kurbanlıkları kamyonlara yükleyip padokları boşaltırken, küçükbaş satanlar ise bayramın ikinci gününde fiyatları düşürmesine rağmen alıcı bulamadıklarını söyledi.

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Kaçan kurbanlık 3 saat peşinden koşturdu

Kurban pazarında hayvanların fiyatları düştü.

Kurban pazarında küçükbaş hayvan satan Yusuf Derici, bu yıl kurbanlıklardan çok zarar ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hastalıktan dolayı mı yoksa millette para mı yok? Bu yıl böyle. Hayvanı bin TL'ye aldım, bin liraya vereceğim. 78 hayvanımdan 6 tane kaldı. Satış oldu ama geçen seneki gibi değil. Fiyatlar düştü. Neden oldu bilemiyoruz. Koronavirüs etkilemedi. Onunla alakası yok. Koronavirüs esnafı, bakkalı, berberi, lokantacıyı etkiledi. Bunlar çalışamadı. Yine millet pazara geldi az da olsa aldı."

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Kurban pazarında hayvanların fiyatları düştü.

Besicilerden Cengiz Özcan ise kurbanlıkları maliyetine satmak zorunda kaldıklarını söyledi. Geçen yıl arife gününe bile kurban kalmadığını belirten Özcan, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Bu sene insanlar et fiyatına hayvan aldı. Allah hakkımızda hayırlısını versin. 4 gündür burada çektiğim perişanlığı bir Allah bir ben biliyorum. Hala insanlar 300, 500, 700 TL'ye hayvan almayı düşünüyor. Kuzulu koyun 2 bin TL, şurada gül gibi malları bin TL'ye satamıyoruz. 4 gündür buradayım, bayram zehir geçti."

Kurban pazarında hayvanların fiyatları düştü.

PAZARLIKLA 900 TL'YE KURBAN ALDI

Bursa'dan bayram için Eskişehir'e gelen Mustafa Çukur ise bin 300 TL olan küçükbaş kurbanlığı pazarlıkla 900 TL'ye aldı. Kurban alımını ikinci güne bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Çukur, "Bursa'dan geldik. Nasip buradan satın almakmış. Allah kabul ederse bugün keseceğiz" diye konuştu.

Eskişehir kurbanlık pazarında, büyükbaşlar 5 bin ile 20 bin TL, küçükbaşlarda ise bin ile 2 bin 500 TL arasındaki satışa çıkarılmıştı. Ancak bayramın ikinci gününde özellikle küçükbaş kurbanlık hayvanlar 900 TL'ye kadar düştü.

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