FETÖ elebaşının yeğeni Selahattin Gülen'in 'cinsel istismar' davasında tahliye kararı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yurt dışında yakalayarak Ankara'ya getirdiği Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen hakkında, 2007 yılında Erzurum'da 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada bir sonraki duruşma tarihi olan 4 Ocak'a kadar tahliye kararı verildi.

'15 YIL GEÇMİŞ HATIRLAMIYORUM"

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Gülen, ilk verdiği ifade ile ilgili "Olayın üzerinden neredeyse 15 yıl geçmiş. Beyanımı hatırlamıyorum. S.K'yi yakından tanımıyorum. Mahallede o dönemde çok olaylar oldu. Onun söylemlerinden korktuğum için uzak duruyordum. Yakın olmadım" dedi. 2007 yılında Edremit'te tatilde olduğunu söyleyen Gülen'in, kullandığı cep telefonu sinyallerinin Erzurum baz istasyonundan alındığının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

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Telefon benim üzerime değildi. Babamın üzerineydi. Babam benden önce Erzurum'a döndüğü için sinyaller oradan gelmiştir. Okullar açıldığı zaman Erzurum'a döndüğümü hatırlıyorum. Bunu size nasıl ispatlarım bilmiyorum. Dosyaya vakıf olmadığım için avukatımla görüştükten sonra konuşmak istiyorum.

GÜLEN TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmada sanık Gülen'e Erzurum Barosu tarafından atanan avukat Emin Ağgöz de tutuklama gerektirecek bir durum olmadığını öne sürerek tahliye talebinde bulundu. Terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla da tutuklu bulunan Gülen, yurt dışı yasağı ve hafta bir imza atma şartıyla cinsel istismar davasında tahliye edildi.

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