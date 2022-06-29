Gündem FETÖcüler cezaevinde Kovid-19 saçtı
ISPARTA

FETÖ'cüler cezaevinde Kovid-19 saçtı!

FETÖ’cülerin dünyayı kasıp kavuran ve yüzbinlerce kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs pandemisini dahi menfaat sağlamak için kullandığı ortaya çıktı. Cezaevindeki FETÖ'cüler, terör suçlarını da geçici izin kapsamına aldırmak için koğuşlarda bile isteye Kovid-19 mikrobu yaydı. Ortak kullanım alanlarında Kovid'li hastaların eşyalarını dolaştıran FETÖ’cüler virüsü cezaevi geneline bulaştırdı.

Abone Ol Google News
Şahin Şen Yeni Şafak
FETÖcüler cezaevinde Kovid-19 saçtı!
Arşiv

Yalan ve iftiralarla türlü oyunlara başvuran FETÖ’nün, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19’u da cezaevlerinde yaymaya çalıştığı ortaya çıktı. Kovid 19 salgınının etkisini gösterdiği dönemlerde bir karar alınmış ve açık cezaevinde bulunan bazı hükümlüler tahliye edilmişti. Ancak uyuşturucu, terör ve cinsel taciz/istismar gibi suçlardan yatan hükümlüler bu Kovid izni kapsamı dışında tutulmuştu.

BİLEREK VİRÜS YAYDILAR

FETÖ’cülerin terör suçlarını da izin kapsamına almak için cezaevlerinde Kovid mikrobu yaymaya çalıştığı tespit edildi. İstihbarat birimleri tarafından hazırlanan rapora göre, örgüt üyeleri Kovid’li hastaların kişisel eşyalarını diğer koğuşlara attı. Ortak kullanım alanlarına da Kovid’li hastaların bakım eşyaları kullanılarak virüs bulaştırıldı.

MAĞDURİYET PROPAGANDASI

Kovid yayıldıktan sonra da sosyal medya üzerinden mağduriyet propagandası yapıldı. Bu yolla hem terörden içerde bulunan tutuklu ve hükümlüler Kovid izni kapsamına sokulmak istendi hem de cezaevi yönetimleri baskı altına alındı. Cezaevinde bulunan FETÖ’cü teröristlerin örgütten gelen talimatla tutukluluk süresinin son 1 yılında şartlı tahliyeye olumlu cevap veren cezaevlerine nakil istedikleri de istihbarat birimlerince hazırlanan raporlara yansıdı.

İtirafçıların peşindeler

FETÖ’nün, örgüt içerisinde etkin bir biçimde faaliyet gösterdikten sonra itirafçı olan ve örgüte dair kritik bilgiler veren itirafçıların peşine düştüğü de raporlara yansıdı. Avukatları ve yargı içindeki kriptoları aracılığı ile itirafçı olanların ifade tutanaklarında geçen iletişim bilgilerini ele geçirdiği öğrenildi. İtirafçıların adreslerine giden ya da yurt dışına kayıtlı telefonlarla arayan FETÖ’cülerin, itirafçılara tepki göstererek hain yaftalaması yaptığı da tespit edildi. Örgütün verdiği talimatlarla, itirafçı olanların beyanları sonrasında gözaltına alınan FETÖ’cülerin ailelerinin itirafçıların evlerine giderek ifadelerini geri çekmeleri için baskı kurdukları da belirlendi.

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yakın takip
GÜNDEM
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yakın takip

FETÖ’nün gözü hâlâ kamuda
GÜNDEM
FETÖ’nün gözü hâlâ kamuda

Can pazarı yaşandı

Can pazarı yaşandı

​Adana'da otomobil servis aracına çarptı.
Bodrumda vahşi cinayet

Bodrum'da vahşi cinayet

​Kum dolu çuvalın içinden erkek cesedi çıktı.
Dört teröristetkisiz hale getirildi

Dört terörist
etkisiz hale getirildi

​Hakkari Kırıkdağ köyü kırsalında tespit edildi.
Beş ev tedbir<br>amaçlı boşaltıldı

Beş ev tedbir
amaçlı boşaltıldı

Sağanak sonrası ​Osmancık'ta korkutan gelişme.
Yüz yüze görüşecekler

Yüz yüze görüşecekler

​Beyaz Saray detayları açıkladı.

​Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor. Zam beklentisi yüzde 10-30 arası.

​Türkiye isim hakkını aldı Atina karıştı.

​Kamuyu zarara uğratan suç örgütlerine "Demir Yumruk" operasyonu.

​Yunanistan insanlık suçuna zorla ortak ediyor.

​Atama yapılacak branşlarda ağırlık okul öncesi olacak.

​Papa Franciscus'tan annelere çağrı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildiri imzaladı.

​Cezaevindeki örgüt mensupları koğuşlarda bile isteye Kovid-19 virüsü yaydı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.