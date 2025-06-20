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Hastanede 1 metrelik yılan paniğe yol açtı

Hastanede 1 metrelik yılan paniğe yol açtı

20:4420/06/2025, Cuma
IHA
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Depodan çıkarılan yılan doğal ortamına salındı.
Depodan çıkarılan yılan doğal ortamına salındı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinin depo kısmında görülen paniğe neden oldu. Bir metrelik yılan, haber verilmesi üzerine gelen ekiplerin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı.

Amasya'da girdiği hastanenin deposunda görülen yılan paniğe yol açtı. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiyeciler tarafından çıkartılarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinin depo kısmında yılan görülmesi üzerine itfaiye ekibi sevk edildi. Depoya giren ekipler temizlik malzemesi bidonlarının arasına saklanan yılanı bulup dışarı çıkardı. Uzunluğu yaklaşık 1 metre olan yılan daha sonra doğal ortamına bırakıldı.



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