Irmak kenarında vakit geçirirken sular yükseldi: Fark etmeyince mahsur kaldı

Osmaniye'ye bağlı Kumarlı köyü Karakışla Mahallesi'nde ırmak kenarına giden vatandaşlar ırmak sularının yükseldiğini fark edemeyince araçta mahsur kaldı. İhbarın ardından bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerinde koordineli bir şekilde çalışarak halat yardımıyla aracı güvenli alana çekti.