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Irmak kenarında vakit geçirirken sular yükseldi: Fark etmeyince mahsur kaldı

Irmak kenarında vakit geçirirken sular yükseldi: Fark etmeyince mahsur kaldı

13:407/07/2025, Pazartesi
IHA
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AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerinde koordineli bir şekilde çalıştı.
AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerinde koordineli bir şekilde çalıştı.

Osmaniye'de ırmak kenarına giden vatandaşlar ırmak sularının yükseldiğini fark edemeyince araçta mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar AFAD ve Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtuldu.

Osmaniye'ye bağlı Kumarlı köyü Karakışla Mahallesi'nde ırmak kenarına giden vatandaşlar ırmak sularının yükseldiğini fark edemeyince araçta mahsur kaldı. İhbarın ardından bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerinde koordineli bir şekilde çalışarak halat yardımıyla aracı güvenli alana çekti.






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