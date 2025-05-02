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Kadıköy'de yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı: Görenler hayrete düştü

Kadıköy'de yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı: Görenler hayrete düştü

11:572/05/2025, Cuma
AA
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Dört ayaklı civciv görenleri şaşırttı
Dört ayaklı civciv görenleri şaşırttı

Çankırı Kadıköy'de eşine ender rastlanan bir olay yaşandı. Kadıköy'de hayvancılıkla uğraşan Mahmut Kayabaşı’nın kuluçkaya yatırdığı yumurtalardan çıkan civcivlerden biri, dört ayaklı doğdu. Durumu fark eden Kayabaşı’nın çektiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü. İlk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten aile, civcivin gelişimini dikkatle takip ediyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde besicinin kuluçkaya koyduğu yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı. İlçeye bağlı Kadıköy'de hayvancılık yapan Kayabaşı ailesi, ihtiyaçlarını karşılamak için tavuk da yetiştiriyor. Bir tavuğunu kuluçkaya yatıran Mahmut Kayabaşı'nın koyduğu 14 yumurtadan 11 civciv çıktı. Civcivleri inceleyen Kayabaşı, birinin 4 ayağının olduğunu fark etti. Bunun üzerine video çekerek sosyal medyada paylaşan Kayabaşı yoğun ilgiyle karşılaştı.


İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten Mahmut Kayabaşı, AA muhabirine, "Yiyeceğimiz yumurtaları kendi tavuklarımızdan üretiyoruz. Kuluçkaya koyduğumuz 14 yumurtanın 11'inden civciv çıktı. Bunların içinden birinin de 4 ayaklı olduğunu fark ettim. Hangi sebepten olduğunu bilmiyorum ama ilk defa böyle bir durumla karşılaştık." dedi.

Civcivlere geçici olarak eski evlerinde baktığını söyleyen Kayabaşı, büyüdüklerinde ise kümesteki tavukların yanına koyacaklarını belirtti.



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