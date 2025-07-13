Karabük'te anız yangını çıktı: Çiftçilerin ve ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü

Karabük merkeze bağlı Çerçiler Mahallesi'nde meydana gel en olayda anız yangını kısa sürede rüzgarın etkisiyle hızla çevreye yayılmaya başladı. Alevleri fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Çiftçiler traktörlerle tarlaları sürerek yangını engellemeye çalışırken uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürüldü.