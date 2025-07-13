Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karabük
Karabük'te anız yangını çıktı: Çiftçilerin ve ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü

Karabük'te anız yangını çıktı: Çiftçilerin ve ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü

08:5913/07/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Karabük'te çıkan anız yangınında yaklaşık 25 dönüm alan zarar gördü. Çiftçiler traktörlerle tarlaları sürerek yangını engellemeye çalışırken uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürüldü.

Karabük merkeze bağlı Çerçiler Mahallesi'nde meydana gel en olayda anız yangını kısa sürede rüzgarın etkisiyle hızla çevreye yayılmaya başladı. Alevleri fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Çiftçiler traktörlerle tarlaları sürerek yangını engellemeye çalışırken uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürüldü.


Yangın nedeniyle bazı barakalar yanarken yaklaşık 25 dönüm alan zarar gördü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




#karabük
#yangın
#itfaiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 KPSS ne zaman? ÖSYM KPSS lisans takvimi