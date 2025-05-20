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Kene ısıran 1,5 yaşındaki Metehan öldü

Kene ısıran 1,5 yaşındaki Metehan öldü

14:3720/05/2025, Salı
DHA
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Foto: DHA
Foto: DHA

KKKA şüphesiyle tedavi gördüğü Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü'nün cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyüne getirildi.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Burada öğle namazı sonrası Metehan Tütüncü için cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Koyulhisar Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan ile yakınları ve köylüler katıldı.

Namazın ardından Metehan Tütüncü, köyde toprağa verildi.


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