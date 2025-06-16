Zeyrek’in ani ölümü, hem Manisa’da hem de tüm Türkiye’de büyük yankı uyandırmıştı. Özellikle altyapı incelemeleri sırasında yaşanan olay, yerel yönetimlerin çalışma koşullarıyla ilgili soruları da beraberinde getirmişti.