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Manisa'nın yeni başkanı belli oldu: Besim Dutlulu kimdir?

Manisa'nın yeni başkanı belli oldu: Besim Dutlulu kimdir?

15:3616/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
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Manisa'nın yeni başkanı belli oldu
Manisa'nın yeni başkanı belli oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu. Yapılan seçimde kentin yeni büyükşehir belediye başkanı, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu oldu

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği elektrik kazası sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in yerine, CHP’li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu atandı.


Zeyrek’in ani ölümü, hem Manisa’da hem de tüm Türkiye’de büyük yankı uyandırmıştı. Özellikle altyapı incelemeleri sırasında yaşanan olay, yerel yönetimlerin çalışma koşullarıyla ilgili soruları da beraberinde getirmişti.


Besim Dutlulu, göreve resmen başlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada, “Ferdi Başkan’ın emanetine sahip çıkacağız. Onun hayalini kurduğu Manisa’yı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından göreve geldi: Besim Dutlulu kimdir?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından yerine getirilen isim, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu oldu. Peki, Manisa’nın yeni başkanı Besim Dutlulu kimdir?


1979 yılında Akhisar’da doğan Dutlulu, ilk ve orta öğrenimini Manisa’da tamamladı. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olan Dutlulu, uzun yıllar ailesine ait eczanede çalıştı. Aynı zamanda eczacılık kooperatiflerinde ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlendi.


Siyasi hayatına 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılarak başlayan Dutlulu, 2019 yerel seçimlerinde Akhisar Belediye Başkanı seçildi.



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