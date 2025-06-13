Bu tutumumuz, Manisa halkının ortaya koyduğu iradeye olan inancımızın ve siyaseti rekabetten çok millete hizmet yarışı olarak gören anlayışımızın bir tezahürüdür. Yeni seçilecek başkan kim olursa olsun, tıpkı Ferdi başkan döneminde olduğu gibi, Manisa'mızın ve hemşehrilerimizin faydasına olacak her türlü projeye ve hizmete 'evet' demeye devam edeceğiz."