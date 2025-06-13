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AK Parti'den Manisa kararı: Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde aday çıkarmayacak

AK Parti'den Manisa kararı: Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde aday çıkarmayacak

13:3713/06/2025, الجمعة
G: 13/06/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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AK Parti'den Manisa kararı
AK Parti'den Manisa kararı

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını bildirdi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, Zeyrek'in vefatının derin üzüntüsünü yaşamaya devam ettiklerini belirtti.


Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı dileyen Turgut, şunları kaydetti:
"AK Parti Manisa Teşkilatı, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle aldığımız ortak karar doğrultusunda,
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmama kararı aldık. Aday çıkarmayacağımız bu seçimde, Cumhuriyet Halk Partisinin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz.
Bu tutumumuz, Manisa halkının ortaya koyduğu iradeye olan inancımızın ve siyaseti rekabetten çok millete hizmet yarışı olarak gören anlayışımızın bir tezahürüdür. Yeni seçilecek başkan kim olursa olsun, tıpkı Ferdi başkan döneminde olduğu gibi, Manisa'mızın ve hemşehrilerimizin faydasına olacak her türlü projeye ve hizmete 'evet' demeye devam edeceğiz."


#AK Parti
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