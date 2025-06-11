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Ferdi Zeyrek'in ölümünde ihmaller zinciri: Bilirkişi raporu açıklandı, 6 kusur tespit edildi

Ferdi Zeyrek'in ölümünde ihmaller zinciri: Bilirkişi raporu açıklandı, 6 kusur tespit edildi

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:5011/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bakan Tunç'tan Manisa Büyükşehir Belediye başkanının ölümüyle ilgili flaş açıklama
Bakan Tunç'tan Manisa Büyükşehir Belediye başkanının ölümüyle ilgili flaş açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi. Bakan Tunç, şimdiye kadar 12 kişinin ifadesine başvurulduğunu ve 2 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü ile ilgili şimdiye kadar 12 kişinin ifadesine başvurulduğunu ve 2 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Ayrıca bilirkişi raporunda yer alan ifadeler ihmaller zincirini gözler önüne serdi.

İşte Bakan Tunç'un o açıklaması

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, elektrik akımına kapılması sonucu vefat ettiği elim olayla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir.


1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında şimdiye kadar 12 kişinin ifadesine başvurulmuş, 2 kişi gözaltına alınmıştır.

Bilirkişi raporunda 6 kusur

Ayrıca elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen raporda;
  • - Havuz pompa motorunun arızalı olduğu,
  • - Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı,
  • - Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu,
  • - Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu,
  • - Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu,
  • - Havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı tespit edilmiştir.

Bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturma tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.




#Adalet Bakanı
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