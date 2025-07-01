Ölmeden mezara girdi: Yakınlarına mesaj gönderdi

"Üst tarafta defnedilen bir kişinin mezarına gelenler, beni mezar kazarken gördüklerinde ne yaptığımı soruyordular. Mezarımı kazdığımı söylüyordum. İnanmayınca ise, 'Annemi, babamı çok özledim, onların yanına gidiyorum' diye söylerdim. Mezarımın üst beton kapaklarını yerleştirmek için bir arkadaşımı telefonla arayıp yardım istedim. Arkadaşım mezarımı kazdığıma inanmadı. Dalga geçtiğimi zannetti, ısrarla çağırınca, merak edip mezarlığa geldi. Merak edeceğini biliyordum, ona bir şaka yaptım. Mezarıma yatarak onu bekledim. Geldi mezarlıkta beni aradı, bulamayınca korkmaya başladı. Açılmış mezarı görüp yaklaştığında ise beni mezarda yatarken gördü. Beni görünce de çok korktuğunuz söyleyerek beni mezardan çıkarttı"