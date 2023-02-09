Operatörler AFAD'a başvursun

CABİR TURĞUT - İSTANBUL

Kahramanmaraş depremi sonrası enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler için devletle el ele veren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve özel sektör temsilcileri tüm imkanlarını seferber etti. Gıda, ısıtıcı, kışlık giyecek, battaniye, hijyen maddeleri gibi yardım malzemelerinin yanı sıra vatandaşların en kısa sürede kurtarılması için ağır iş makineleri ve vinçler de bölgeye hızla gönderildi. İnşaat sektörü temsilcileri, kurtarma çalışmalarında kullanılacak makine ve teçhizat için hemen organize olunduğunu ifade etti.

2.800 MAKİNE PARKI BÖLGEDE

Öte yandan, sosyal medyada spekülatif amaçlı paylaşımlarda, ‘Vinç ve operatör bulunamıyor’ şeklindeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Sektörün çatı kuruluşları, farklı şehirlerden binlerce operatörün bölgeye gitmek için başvurduğu bilgisini verdi. Emlak Konut GYO, faaliyet gösterdiği bütün şantiyelerden 150-200 adet iş makinesini deprem bölgesine sevk ettiğini açıkladı. Yeni Şafak'a yapılan açıklamaya göre; operatör, şoför ve mühendislerden oluşan 200’ü aşkın teknik personel sahada görev alıyor. Emlak Konut GYO yetkilileri, arama-kurtarma faaliyetleri için verilen desteğin katlanarak artacağını vurguladı.

Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için devletle el ele veren özel sektör ve STK'lar yüzlerce iş makinesi ile vinci bölgeye hızla ulaştırdı.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, şu ana kadar 2 bin 800 civarında makine parkını deprem bölgesine yönlendirdiklerini söyledi. Tellioğlu, “Olağanüstü bir deprem yaşadık. Derneklerimiz vasıtasıyla organize olmuş durumdayız. Yedek operatörlerimizin de sevkini sağladık. Enkaz çok olduğu için yetişmek zor olabiliyor” şeklinde konuştu.

Tahir Tellioğlu

ÇALIŞMAK İÇİN YOĞUN TALEP ALIYORUZ

Toplu İş Makineleri Operatörleri Derneği Başkanı Bünyamin Cavlak da, Türkiye’nin dört bir yanından şoför ve operatörlerin intikali için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü dile getirdi. Deprem bölgesinde görev almak için operatörlerden yoğun talep geldiğinin altını çizen Cavlak, “50-60 tane iş makinemiz aktif çalışıyor. Operatörlerden de yoğun talep var. Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi ve bölgeye rahat ulaşmaları için AFAD’a veya valiliklere müracaat etmelerini istiyoruz” diye konuştu. Albayrak Grubu da, iş makinelerini görevlileriyle birlikte bölgeye gönderdi. 50’nin üzerinde iş makinası ve ekipman, loder, vinç, kamyon, ranger, kriko ve jeneratör destek için yola çıktı.

Bünyamin Cavlak

Firmalar gerekli teçhizatı sevk ediyor

Rönesans Holding de 100’den fazla vinç, ekskavatör, jeneratör, konteyner, aydınlatma kulesi gibi araç ve ekipmanın bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Şirket ayrıca, Malatya’da kurulumuna başladıkları 140 konteyner ile yaklaşık 700 kişinin barınma ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini bildirdi. Bununla birlikte Cengiz Holding, şu ana kadar deprem bölgesine 20 ekskavatör, 5 vinç, 45 kamyon, 13 4X4 araç, 2 yakıt tankeri, 5 lastikli yükleyici, 4 ışık kulesi, 25 lowbed, 66 jeneratör ve 40 projektör gönderildiğini duyurdu. Kalyon Holding; 527 konteyner, 41 çadır, 14 vinç, 49 ekskavatör, 30 kepçe, 82 kamyon, 22 TIR, 28 tonluk yakıt tankeri, 9 ışık kulesi, 156 iş makinesi, 4 adet jeneratör ile afet bölgesinde bulunuyor. Şirket, Gaziantep’in İslâhiye ilçesine 3 bin kişilik konteyner kent kurmak için de harekete geçti.

Şantiye çalışanları da yardıma koştu

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, üye firmalara acilen iş makinası ve ekipman desteği çağrısında bulunduklarını söyledi. Eren, “Üyelerimiz şantiyelerini durdurarak makine parklarını arama kurtarma faaliyetlerine yönlendirdi. İş makinesinin yanı sıra özel kurtarma ekipleri, şantiye çalışanlarından oluşan destek ekipleri, jeneratörler, yaşam konteynerleri ve yardım TIR’ları bölgeye gönderildi. Ayrıca pek çok üye firmamız şantiyeleri ile okul, yurt, AVM ile misafirhane gibi binalarını afetzedelere açtı” değerlendirmesini yaptı.



