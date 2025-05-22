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İki bin rakımlı yayla dağ sümbülleriyle renklendi

İki bin rakımlı yayla dağ sümbülleriyle renklendi

15:3522/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
DHA
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Doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olan yayla, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sunuyor.
Doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olan yayla, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sunuyor.

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda açan ve endemik türler arasında yer alan dağ sümbülleri doğa tutkunlarından ilgi görüyor.

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Çambaşı Yaylası'nda incelemelerde bulunarak dağ sümbüllerini yerinde gördü. Bölgenin doğal zenginliğine dikkat çeken Toparlak, “Ordu yaylaları, doğal güzellikleri, eşsiz manzarası ve endemik bitki çeşitliliğiyle ön plana çıkıyor. Bugün bu çeşitliliği yerinde görme fırsatı bulduk. Adeta bir doğa tablosuyla karşılaştık. Bu güzellikleri yerli ve yabancı misafirlerimizle paylaşmak istiyoruz. Çambaşı Yaylası keşfedilmeyi bekleyen bir cennet” dedi.

Doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olan yayla, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sunuyor.

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