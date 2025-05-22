Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Çambaşı Yaylası'nda incelemelerde bulunarak dağ sümbüllerini yerinde gördü. Bölgenin doğal zenginliğine dikkat çeken Toparlak, “Ordu yaylaları, doğal güzellikleri, eşsiz manzarası ve endemik bitki çeşitliliğiyle ön plana çıkıyor. Bugün bu çeşitliliği yerinde görme fırsatı bulduk. Adeta bir doğa tablosuyla karşılaştık. Bu güzellikleri yerli ve yabancı misafirlerimizle paylaşmak istiyoruz. Çambaşı Yaylası keşfedilmeyi bekleyen bir cennet” dedi.