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Anadolu parsının fotokapana yakalanan yeni görüntülsü: Bakan Yumaklı paylaştı

Anadolu parsının fotokapana yakalanan yeni görüntülsü: Bakan Yumaklı paylaştı

Halil Akkoç
Halil Akkoç
13:3822/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Anadolu Parsı'nın fotokapana yakalanan yeni görüntülerini paylaştı.
Anadolu Parsı'nın fotokapana yakalanan yeni görüntülerini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından koruma altında bulunan Anadolu parsının fotokapana yansıyan yeni görüntülerini paylaştı. Yumaklı, "Bin yıllık hikâyenin vücut bulmuş hali: Anadolu Parsı. Bu eşsiz mirasımızı tüm imkanlarımızla korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Anadolu parsının fotokapana yakalanan yeni görüntülsü: Bakan Yumaklı paylaştı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
  • "Anadolu'nun yüce dağlarının gizli kahramanı, en ihtişamlı görüntüsüyle bizi yeniden selamladı! Bin yıllık hikâyenin vücut bulmuş hali: Anadolu Parsı. Bu eşsiz mirasımızı tüm imkânlarımızla korumaya devam edeceğiz."

#Anadolu parsı
#İbrahim Yumaklı
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