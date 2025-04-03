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Özel hastanede jeneratördeki patlama yangına neden oldu

Özel hastanede jeneratördeki patlama yangına neden oldu

14:103/04/2025, Perşembe
DHA
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Patlamanın ardından hastanede bulunanlar kendini dışarı attı.
Patlamanın ardından hastanede bulunanlar kendini dışarı attı.

Bolu'da özel bir hastanenin jeneratöründeki patlama sonrasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bolu Tabaklar Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki özel bir hastanenin bodrum katındaki jeneratörde saat 10.00 sıralarında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. Hastane görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Hastalar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa süre içerisinde söndürüldü, içerideki duman da tahliye edildi. Güvenlik nedeniyle personel ve hastaneye gelen vatandaşlar dışarıda bekledi. Dumanın tahliye edilmesi ve gerekli kontroller sonrası hastalar odalarına çıkarıldı.


Hastanede zarara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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