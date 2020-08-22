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Gündem Panama bandıralı geminin dışına monte etmişler 50 milyon lira değerinde zehir
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Panama bandıralı geminin dışına monte etmişler: 50 milyon lira değerinde zehir

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Panama bandıralı 'Frontier Falcon' isimli gemiye operasyon düzenlendi. Geminin karina (omurga) bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tankta piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonda aralarında 2 kaptanının da bulunduğu 7 gemi personeli gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Geminin dışına piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kilogram kokain ele geçirildi.
Geminin dışına piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kilogram kokain ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, 'uluslararsı uyuşturucu' ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonunda, dün saat 12.30 sıralarında, Kolombiya'dan Biga ilçesindeki limana yaklaşan 'Frontier Falcon' isimli Panama bandıralı gemiye operasyon düzenlendi.

Narkotik'ten dev operasyon: 152 kilo esrar ile 20 kilo eroin ele geçirildi
GÜNDEM
Narkotik'ten dev operasyon: 152 kilo esrar ile 20 kilo eroin ele geçirildi

Piyasa değeri 50 milyon lira

Operasyonda, 292 metre uzunluğundaki geminin karina bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tank içerisinde piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kilogram kokain ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı kameraya yansıdı.

Kaptan gözaltında

Geminin birinci kaptan Filipinler uyruklu A.C.C., ikinci kaptanı J.P.O., çarkçı G.P.A. ile M.K., S.Ö., R.K. ve M.E.V., operasyon sırasında geminin karina bölümüne botla yaklaştıkları sırada yakalanarak, gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında, çok sayıda dalgıç ve polis ile Sahil Güvenlik'e bağlı SAT Timi'nin geminin su altı ve üstünde kalan kısımlarında aramalarını sürdürdüğü bildirildi.

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