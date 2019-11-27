Pençe operasyonlarında ele geçirildi: Paramotorla saldıracaklardı

Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Hakurk bölgesinde teröristlerin eylem arayışında olduğu istihbaratı üzerine operasyon başlatan TSK birlikleri, 17 mağara, sığınak depo ile bunların içerisinde çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler arasında bir de paramotor dikkat çekti. Operasyonda imha edilen mağaralardan birinin 15 gözlü olduğu ve El Yapımı Patlayıcı eğitimi için özel olarak dizayn edildiği tespit edildi. Mağarada; 400 kg amonyum nitrat ile çok sayıda basma düzenekli EYP, elektrikli fünye ve elektronik malzeme ele geçirildi.
Paramotor ele geçirildi
Ele geçirilen malzemeler arasında bir de paramotor dikkat çekti. Teröristlerin, bir pervane ve bir paraşütten oluşan paramotorla havadan üs bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı. Başka bir mağaranın da diş tedavisi ve tıbbi destek maksadıyla dizayn edilmiş olduğu tespit edildi. Mağarada, bol miktarda yaşam malzemesi ile birlikte çok sayıda jeneratör, hızar, telsiz, kamera, fotoğraf makinesi, televizyon, radyo, UPS ile Akü ve güneş panelleri de ele geçirildi.
Paramotor nedir nasıl uçar?
- Paramotor, taşınması kolay motor ve yamaç paraşütünün optimizasyonu ile uçar. Paraşüt ve motor kelimelerinin birleştirilmesinden türetilen paramotor, tırtta taşınan bir motor, büyük bir pervane ve yamaç paraşütü ile uçabilir. Uçuş irtifası tamamen kullanıcının kontrolünde olan paramotor, yerden 5 kilometre yüksekliğe kadar çıkabilir. Dünyada 20 yıl geçmişi olan paramotor, Türkiye’de son 10 yıl içinde yaygınlaştı.