Pençe operasyonlarında ele geçirildi: Paramotorla saldıracaklardı

Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Hakurk bölgesinde teröristlerin eylem arayışında olduğu istihbaratı üzerine operasyon başlatan TSK birlikleri, 17 mağara, sığınak depo ile bunların içerisinde çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler arasında bir de paramotor dikkat çekti. Operasyonda imha edilen mağaralardan birinin 15 gözlü olduğu ve El Yapımı Patlayıcı eğitimi için özel olarak dizayn edildiği tespit edildi. Mağarada; 400 kg amonyum nitrat ile çok sayıda basma düzenekli EYP, elektrikli fünye ve elektronik malzeme ele geçirildi.

Terör örgütünün mağarasından çıkan paramotor.

Paramotor ele geçirildi

Ele geçirilen malzemeler arasında bir de paramotor dikkat çekti. Teröristlerin, bir pervane ve bir paraşütten oluşan paramotorla havadan üs bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı. Başka bir mağaranın da diş tedavisi ve tıbbi destek maksadıyla dizayn edilmiş olduğu tespit edildi. Mağarada, bol miktarda yaşam malzemesi ile birlikte çok sayıda jeneratör, hızar, telsiz, kamera, fotoğraf makinesi, televizyon, radyo, UPS ile Akü ve güneş panelleri de ele geçirildi.

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