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Refahiye'de kaybolan 19 büyükbaş hayvan Giresun il sınırında bulundu

Refahiye'de kaybolan 19 büyükbaş hayvan Giresun il sınırında bulundu

07:186/07/2025, Pazar
IHA
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Jandarma ekiplerince drone ile arama tarama çalışması yapıldı.
Jandarma ekiplerince drone ile arama tarama çalışması yapıldı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde önceki gün kaybolan 19 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince drone ile yapılan arama tarama çalışmaları sonrasında Giresun il sınırında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Refahiye'nin Çatak köyünde ikamet etmekte olan İsa Palut, yaylada yayılan 19 adet büyükbaş hayvanının geri dönmemesi üzerine hayvanlarını uzun müddet aradı. Hayvanlarını bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine jandarma ekiplerince drone ile arama tarama çalışması yapıldı. 2 asayiş timi ve Refahiye Jandarma Komando Taburu Komutanlığına ait drone ile yapılan çalışmalar sonrasında 19 adet büyükbaş hayvan Giresun il sınırında bulunarak sahibine teslim edildi.




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