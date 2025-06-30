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Kredi limiti yükseldi hayvan sayısı artacak

Kredi limiti yükseldi hayvan sayısı artacak

04:0030/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
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Arşiv.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesindeki küçükbaş hayvan kredi limitinin 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkartıldığını belirterek, "Kredi limitinin yükselmesiyle, hayvan varlığımızın artırılması doğru orantılı olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ziraat Bankası 4.Ekosistem Buluşması'nda, küçükbaş hayvan kredi limitlerinin artırılması açıklamasına ilişkin, değerlendirmelerde bulunan Çelik, küçükbaş hayvancılığa verilen değerin, sektör tarafından memnuniyetle karşılandığına işaret etti. Çelik, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesindeki küçükbaş hayvan kredi limitinin 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkartıldığını bildirdi. Bu artışın, sektör adına çok önemli bir müjde olduğunu dile getiren Çelik, "Cumhurbaşkanımız, tarımsal kredilere yönelik verdiği çeşitli müjdelerin yanında, küçükbaş hayvan üreticilerini de ihmal etmediklerini belirterek, 'Küçükbaş yetiştiricilerimizin önünü açıyoruz' şeklindeki ifadeleri, sektörümüze en büyük destek niteliğindedir” ifadesini kullandı.



#Hayvancılık
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