Yarısı Bizden'de bir yıl ek süre resmileşti

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için 22 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe giren "Yarısı Bizden" kampanyasının desteğinin süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı. Kampanyanın süresinin uzatılmasını değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul için kaybedilecek vaktin olmadığına dikkat çekti..

DÖNÜŞÜMÜ BİRLİKTE BAŞLATALIM

Tüm afetlere karşı dirençli bir şehir için dönüşümü mutlaka gerçekleştirmeleri gerektiğini ifade eden Kurum, şunları kaydetti: "İstanbul için kaybedecek vaktimiz yok Tüm afetlere karşı dirençli bir şehir için dönüşümü mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Yarısı Bizden kampanyamız bunun için çok iyi bir fırsat. Süreyi uzatma kararımız Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni son tarih: 31 Aralık 2027. Ertelemeyin. Uzlaşın. Binanızı riskli yapı olarak tespit ettirin, gelin dönüşüm sürecinizi başlatalım. İstanbul'u birlikte güvenli hale getirelim."

1 MİLYON 875 BİN TL DESTEK VERİLİYOR

İstanbul’da riskli yapısını dönüştürmek isteyen vatandaşlara sağlanan Yarısı Bizden desteğinin bina bazlı dönüşüm projeleri kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Bu şekilde bakanlığın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin TL'lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor.

Aynı koşullarda hak sahibinin bir dükkanı/iş yeri için 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi, 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Hak sahibinin diğer her bir dükkan için 875 bin TL kredi imkanı sunuluyor.

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