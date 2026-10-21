Sebze fidesinde 7 milyar üretim

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Kayhan Yıldırım, Türkiye’de fide üretim sektörünün son yıllarda önemli gelişme kaydettiğini ve özellikle tohumculukta yaşanan büyümenin fideye de yansıdığını söyledi.

REKABET ETME GÜCÜMÜZ ARTTI

Hem fide üreten hem de Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veren firma sayısının arttığını dile getiren Yıldırım, “Türkiye genelinde 2000’li yıllarda 30-40 olan üye sayımız şu anda 320’ye çıktı” diye konuştu. Yaklaşık 2 yıl önce Avrupa Fideciler Birliği toplantısının Antalya’da yapıldığını anımsatan Yıldırım, kentteki üretim tesislerini toplantıya katılan yabancı firmaların temsilcilerine gezdirdiklerinde, Türkiye’nin dünyada rekabet etme gücünün çok yüksek olduğunu net bir şekilde gördüklerini söyledi.

Kayhan Yıldırım

TÜM SEBZELERİN FİDESİ ÜRETİLİYOR

Türkiye’nin fide üretiminde iyi bir konumda olduğunun altını çizen Yıldırım, “Verilere göre 7 milyarın üzerinde sebze fide üretimimiz var. Bu gelişim özellikle sertifikalı tohum, hibrit tohum kullanımının, üretim kapasitemizin ve fideye talebin artması ile teknolojinin yakından takip edilip yatırımların bu yönde yapılmasıyla sağlandı” ifadelerini kullandı. Yıldırım, akla gelebilecek tüm sebzelerin fidesinin örtü altı tarımda üretilebildiğini kaydetti. Bir üründe birden fazla çeşit olabildiğine işaret eden Yıldırım, sivri biber, kapya biber gibi farklı çeşitlerin fidesinin de üretildiğini belirtti.

ANTALYA FİDENİN DE BAŞKENTİ KONUMUNDA

Türkiye’deki fide üreticilerinin büyük bir kısmının Antalya’da yer aldığını dile getiren Yıldırım, örtü altı tarım alanlarının ve modern seraların büyük bir oranına sahip kentin, sebze fidesi başta olmak üzere ülke tarımının fide ihtiyacının merkezi konumunda olduğunu ifade etti. Tohumun fideye dönüşme serüveni hakkında bilgi veren Yıldırım, “Çiftçiden gelen sipariş üzerine temin edilen tohumlar için yetiştirme ortamı hazırlanarak viyollere ekiliyor. Sıcaklık ve nem kontrolü olan çimlendirme odalarında her tohuma göre istenilen süre tutulup seraya alınıyor. Serada tohumun çimlenmesi ile başlayan süreç, sulama, gübreleme ve ilaçlama aşamalarından geçerek sağlıklı kök, gövde elde ediliyor. En son homojen yani tek boy fide teslim edebilmek için tek tek işçilik yapılarak üreticiye istediği fide teslim ediliyor” bilgisini paylaştı.

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