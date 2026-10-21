Ulaştırmanın lokomotifi demir ağlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2026'da 525,3 milyar lira olan ödeneği 2027'de 761 milyar 412 milyon liraya çıkarılacak. 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde ulaştırma ve altyapı yatırımlarına ayrılan kaynakta önümüzdeki üç yılda artış öngörüldü.

Bakanlığın bütçesi 2028'de 958 milyar lirayı, 2029'da 1 trilyon 141 milyar lirayı aşacak. Ulaştırma hizmetleri kapsamında en büyük kaynak demir yoluna ayrıldı. Demir yolu için öngörülen ödenek 2027'de 522 milyar 270 milyon 251 bin lira, 2028'de 629 milyar 206 milyon 674 bin liraya, 748 milyar 74 milyon 186 bin liraya çıkarılacak.

Öte yandan ulaştırma dahil tüm sektörlerde düşük karbonlu üretim ve kaynak verimliliği yaygınlaştırılacak.

YEŞİL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Bütçenin genel gerekçesinde kamu yatırım programında rasyonelleştirme çalışmalarının sürdürülmesi, ekonomik ve sosyal fayda sağlayacak yatırımlara öncelik verilmesi hedefi yer alıyor. Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması da temel öncelikler arasında sıralanıyor. Genel gerekçede ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yeşil dönüşümün hızlandırılması; ulaştırma dahil tüm sektörlerde düşük karbonlu üretim, kaynak verimliliği ve yeşil teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması öngörülüyor.

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