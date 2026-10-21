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Avrupa’nın gözü Sakarya gazında

Avrupa’nın gözü Sakarya gazında

Merve Safa Akıntürk
04:00, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Avrupa’nın gözü Sakarya gazında
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Rusya’dan doğal gaz alımını durduracak Avrupa, Katar’ın LNG arzında yaşadığı sıkıntıların ardından alternatif arayışına yöneldi. Avrupalı ülkelerin, uluslararası toplantılarda Türkiye’nin Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimini ve ihraç seçeneğini yakından takip ettikleri öğrenildi. Karadeniz gazı şimdilik Türkiye’nin tüketiminin bir kısmını karşılayabiliyor.

Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde karşı karşıya kaldığı sorunlar, Türkiye'nin bölgesel enerji denklemindeki stratejik önemini artırıyor. Rus gazına bağımlılığını sona erdirmeye hazırlanan AB, alternatif kaynak arayışını sürdürürken Türkiye'nin yerli doğal gaz üretimine de odaklandı. Bakanlığın uluslararası temaslarında, Avrupa ülkelerinin Karadeniz'deki üretim faaliyetlerine yönelik yakın ilgisi dikkati çekiyor.

RUS GAZINA YASAK ALTERNATİF ARAYIŞINI HIZLANDIRDI

AB'nin Rusya'dan LNG ithalatını 1 Ocak 2027 itibarıyla, boru gazı ithalatını ise 2027 sonbaharında sona erdirmeyi öngörmesi, yeni tedarik kaynaklarına duyulan ihtiyacı artırıyor. Katar kaynaklı LNG arzında yaşanan sıkıntılar da Avrupa'nın enerji güvenliğine ilişkin endişelerini derinleştiriyor. Rus gazının yerini alabilecek kaynaklara erişim, enerji arzının sürekliliği kadar sanayinin üretim maliyetleri ve rekabet gücü açısından da önem taşıyor. Avrupa'nın tedarik kaynaklarını çeşitlendirme arayışında boru hatları üzerinden gaz sağlayabilecek ülkeler öne çıkarken Türkiye, coğrafi konumu ve doğal gaz altyapısıyla dikkati çekiyor. Türkiye'den sağlanabilecek ilave gaz, Avrupa'nın tedarik seçeneklerini genişletme potansiyeli barındırıyor.

SAKARYA GAZ SAHASI AVRUPA'NIN RADARINDA

Bakanlığın yürüttüğü enerji diplomasisinde, Avrupalı muhatapların Türkiye'nin farklı kaynaklardan doğal gaz temin ederek Sakarya Gaz Sahası'nda ürettiği yerli gazı Avrupa'ya ihraç etmesine sıcak baktığı gözlemlendi. Bu yaklaşım, Türkiye'nin üretim kapasitesini artırmasının Avrupa'nın arz güvenliği açısından da önem kazandığını ortaya koyuyor. Karadeniz'deki üretim, Türkiye'nin enerji ithalatına bağımlılığını azaltma hedefinde önemli rol oynarken Avrupa'ya ihracat seçeneğini de gündeme getiriyor. Ancak ihracatın kapsamı ve takvimi, üretim miktarının yanı sıra Türkiye'nin iç tüketimine, iletim altyapısına ve ticari anlaşmalara bağlı bulunuyor. Yerli gazın Avrupa pazarına ulaştırılması, Türkiye'nin bölgesel enerji ticaretindeki konumunu güçlendirebilecek bir seçenek olarak görülüyor.

Siyasi anlaşmazlıklar iş birliğini etkiliyor

  • Türkiye ile AB arasındaki enerji iş birliğinin geliştirilmesinde siyasi ilişkiler de belirleyici oluyor. Özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kaynaklı anlaşmazlıkların enerji alanındaki ortaklık imkânlarını sınırlandırabileceğine işaret ediliyor. Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını azaltma hedefi, alternatif tedarikçilerle iş birliğinin önemini artırıyor. Türkiye'nin Karadeniz'deki üretim potansiyelinin Avrupa pazarına taşınabilmesi için teknik ve ticari koşulların yanı sıra siyasi engellerin aşılması da önem taşıyor.
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Başlıklar :Doğal GazEkonomienerji
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