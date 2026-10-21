Ankara'ya 4.1 milyar dolarlık veri üssü

Ankara Başkent OSB’de Türkiye'nin dijital altyapısına yönelik büyük bir yatırımın temeli atıldı. Rönesans Holding ve Digital Realty ortaklığıyla kurulacak Ankara Temelli Veri Merkezi, yüksek kapasiteli sunuculara ve gelişmiş soğutma sistemlerine sahip olacak. Tesiste büyük miktarda veri depolanabilecek. Merkez, yapay zekâ uygulamaları çalıştırılabilecek ve bulut hizmetlerini de sunulabilecek. Veri merkezi, uluslararası teknoloji şirketlerine de Türkiye'den hizmet verme imkânı sağlayacak.

ÖNCE ALTYAPI SONRA TEKNOLOJİ

Üç etapta tamamlanacak yatırımın ilk aşamasında bina ve altyapı çalışmaları yürütülecek. Bu kapsamda 450 milyon dolar harcanacak. Ardından hizmet sağlayıcı şirketler tarafından 900 milyon dolarlık teknoloji yatırımı yapılacak. Merkeze güçlü sunucular, veri depolama sistemleri ve soğutma altyapısı kurulacak. İlk etapta 22 megavatın üzerinde bilgi teknolojileri kapasitesi oluşturulacak. Yaklaşık 10 bin metrekarelik bölümün 2028 yılında hizmete girmesi planlanıyor.

ÜÇ ETAPTA 4,1 MİLYAR DOLAR

İlk bölümün ardından ikinci ve üçüncü etaplara geçilecek. Kampüs yeni altyapı ve teknoloji yatırımlarıyla genişletilecek. Üç etap tamamlandığında Ankara'daki toplam yatırım 4,1 milyar dolara ulaşacak. Projenin üç yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Veri merkezi ayrıca Ankaralılara yeni iş fırsatları da sunacak. Faaliyete geçtikten sonra teknik personel istihdamı ve hizmet alımlarıyla ekonomiye katkı sağlayacak. Teknoloji yatırımlarını ve nitelikli istihdamı destekleyecek.

BANKALAR VE KAMU KURUMLARI YARARLANACAK

Dünyadaki benzer merkezler bankacılık işlemleri, internet hizmetleri, dijital kamu uygulamaları, yapay zekâ ve büyük veri analizlerinde kullanılıyor. Şirketler bu merkezlerden sunucu ve depolama kapasitesi kiralayabiliyor. Verilerin kullanıcılara yakın merkezlerde işlenmesi, dijital hizmetlerde gecikmelerin azaltılmasına yardımcı oluyor. Türkiye'deki yatırımın da veri işleme ve depolama hizmetlerine erişimi artırması bekleniyor.

İstanbul'da 120 megavatlık merkez

Yatırımın devamında İstanbul Deliklikaya'da yeni bir kampüs kurulacak. Şubat 2027'de temeli atılması planlanan tesis 120 megavat kapasiteye sahip olacak. Rönesans'ın 1,7 milyar dolarlık yatırımı, hizmet sağlayıcıların 3,5 milyar dolarlık yatırımıyla desteklenecek. İstanbul'daki toplam yatırımın 5,2 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Ortaklığın uzun vadeli hedefi ise Türkiye'de 200 megavat veri merkezi kapasitesi oluşturmak.

Kapasitesi megavatla ölçülüyor

Veri merkezlerinin büyüklüğünü belirleyen temel göstergelerden biri megavat (MW) cinsinden güç kapasitesi. Bu değer, tesisteki sunucu ve bilgi teknolojileri donanımlarına ne kadar elektrik gücü sağlanabildiğini gösteriyor. Kapasitenin artması, daha fazla sunucu ve yüksek işlem gücü gerektiren sistemlerin kurulmasına imkân tanıyor.

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